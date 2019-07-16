Ми вже розповідали про безкоштовні курси англійської мови, які організовує для жителів нашого краю канадієць Тарас Малюжинський. Всі охочі могли вивчати з ним найпопулярнішу іноземну мову у Тернопільській обласній бібліотеці. А цього тижня благодійна літня школа англійської стартувала у Заздросі на Тернопільщині.

На відкриття благодійної школи до Заздрості приїхав глава УГКЦ Блаженіший Святослав Шевчук. Він заохотив місцевих жителів до вивчення іноземної мови.

«Сьогодні англійська мова – це мова, без якої у сучасному світі важко спілкуватися. Знання цієї мови розширяє горизонти. Пригадуються слова Івана Франка: «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина». Бажаю, щоб ви максимально швидко переходили з одного рівня на інший, щоби щораз вправніше навчитися цієї мови», – зазначив Патріарх Святослав.

Ініціатором літньої благодійної школи англійської мови є Релігійне товариство українців-католиків. Відповідно до проекту цієї організації, впродовж трьох тижнів юнаки та дівчата з Івано-Франківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Донецької, Луганської областей вивчають англійську мову на п’ятьох рівнях. Серед викладачів – представники США та Канади.

Софія Романська