Сучасний реанімобіль передали благодійники зі Швейцарії Тернопільській обласній клінічній лікарні. Автівка допоможе швидко та якісно транспортувати важкохворих з різних куточків краю.

Реанімобіль пожертвували благодійники фонду «Світло Реформації». Це вже третя автівка, яку передали лікувальним закладам Тернополя.

«Напередодні Різдва нам вдалося зробити потрібний подарунок для мешканців Тернопільщини: реанімобіль швидкої допомоги для обласної клінічної лікарні. Транспорт прибув від наших хороших друзів та партнерів із Швейцарії і вже через декілька днів буде транспортувати людей та рятувати їхнє життя. Щиро хочемо подякувати усім тим, хто доклав зусиль аби все це стало реальністю сьогодні! Мабуть символічно отримувати і давати подарунки саме на Різдво Христове, аби кожен із нас не забував про найголовніший Подарунок для людства – Бог у яслах», – зазначив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.

Додамо, місія фонду «Світло Реформації» – допомога нужденним. Добру ініціативу підтримують закордонні та українські доброчинці, християнські місії та церкви. Основними отримувачами допомоги є лікарні, геріатричні пансіонати, хоспіси, територіальні центри надання соціальних послуг, школи, інтернати, реабілітаційні центри, благодійні фонди, церкви, а також армія та переселенці.