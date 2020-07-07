Волонтери благодійного фонду “Карітас” відправили гуманітарну допомогу жителям підтоплених населених пунктів. Зокрема, благодійники відвезли постраждалим від стихії речі першої необхідності.

«Я інвалід III групи. Це лихо практично знищило все моє господарство, починаючи від будинку, закінчуючи садом та городом. Щиро дякую усім небайдужим людям, які привезли нам допомогу. Ваша підтримка у цей скрутний час є для нас дуже важливою», – каже пані Марія, жителька села Плебанівка.

У Тернопільській області найбільших втрат зазнали жителі Монастириського району. Деякі мешканці залишилися без усього свого надбання. «Негода, яка прийшла на територію Західної України, принесла велику шкоду людям. Сотні будинків знищені водою, втрачені врожаї, зруйновані присадибні ділянки і господарства, тисячі людей втратили засоби для існування. Тисячі гектарів землі опинилися під водою і мулом. Значна частина людей була вимушено евакуйована із місць проживання. Частина людей була змушена шукати житло у рідних чи знайомих. У багатьох селах бракує питної води, продуктів харчування, ліків, одягу», – наголосив Владика Василій.

Відтак представники благодійного фонду “Карітас” передали гуманітарний вантаж з питною водою потерпілим від паводку. Священики закликали жителів краю бути чуйними один до одного.

Софія Романська