Гуманітарну допомогу з Німеччини передали Петриківському обласному геріатричному пансіонату.

Волонтери німецької благодійної організації «Допомога Україні» привезли вісім функціональних ліжок і три інвалідні візки.

Організував доставку гуманітарної допомоги на Тернопільщину благодійний фонд «Світло Реформації».

«Великі справи робляться не за один день, їх можна побачити лише в розрізі років, тому уже впродовж останнього десятиліття німецькі благодійники допомагають зокрема медичним та соціальним закладам Тернопільщини, забезпечуючи їх обладнанням, показуючи свою підтримку на ділі. Дякую Богові, що можу бути частинкою цієї великої праці, проявляючи любов і опіку у реальних справах», – розповідає представник фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар.

Додамо, німецькі благодійники допомагають потребуючим жителям Тернопільщини близько десяти років поспіль. Завдяки благодійній справі десятки людей з інвалідністю отримали необхідні засоби пересування.

Софія Романська