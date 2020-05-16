Продуктові набори та речі першої необхідності передали благодійники Товариства Червоного Хреста з Данії для багатодітних і малозабезпечених родин Тернополя. Волонтери доставили пакунки у домівки тернополян.

Загалом доброчинці зібрали для тернопільських сімей триста наборів з продуктами та речами першої необхідності. Їх передали багатодітним сім’ям та родинам, де мати або батько самостійно виховують дітей.

“Вдячні тим благодійникам, які допомагають родинам, які опинилися у скруті під час карантину. Також ми у Тернополі продовжуємо дві благодійні акції “Місто турботи” та “На відстані руки”, щоб охопити якомога більше людей, що потребують допомоги. Проект “Місто турботи” передбачає взаємопідтримку, коли людина, яка має можливість жертвує речі, а потребуюча їх отримує. Далі моніторимо звернення людей, які потребують допомоги. Розвозимо продуктові набори для багатодітних сімей та дітей, які повернулися з інтернатних закладів, а також одиноким, людям зі інвалідністю”, – зазначає керівниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР Христина Білінська.

Додамо, малозабезпечені та одинокі жителі міста можуть звертатися на гарячі лінії міської ради або територіального центру соціального обслуговування та залишати повідомлення про потреби у продуктах або інших засобах першої необхідності.

Софія Романська