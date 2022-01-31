Гостинці передали юним тернополянам благодійники з Австралії. У пакунках — канцелярське приладдя, дитячі речі та солодощі.

Австралійська громада допомагає юним тернополянам кілька років поспіль. Як зазначила координаторка благодійного проекту Марія Гарбуз, це п’ятий дарунок з Австралії.

“Пакунки йшли до нас довгих 5 місяців. У них — канцелярське приладдя та різноманітні дитячі речі. Очі діток світитимуться від радості. Це вже п’ятий щедрий дарунок від австралійської громади. Добро таки не має кордонів і не знає меж. Щиро вдячні українській громаді у місті Канберра і громаді міста Квімбієн та усім парафіянам парафії святого Володимира і Артистратига Михайла за серця, сповнені любов’ю до ближнього. Нехай Всевишній сторицею винагородить вас за добро”.

Пакунки передадуть дітям із малозабезпечених родин, якими опікується благодійний фонд “Карітас”.



