Продукти та речі першої необхідності передали для потребуючих тернополян благодійники УГКЦ. Доставили гуманітарну допомогу до благодійного фонду “Карітас”. Там сформують пакунки і роздадуть одиноким і малозабезпеченим жителям.

«Карантин, можливо, невдовзі й завершиться, але його наслідки ми й країна, загалом, відчуватиме ще довго. Кількість людей, які потребують нашої опіки, на превеликий жаль, збільшилась. Але, завдяки доброму серцю, піклуванню благодійників, нам вдасться допомогти ще більшій кількості потребуючих», – наголосив директор БФ «Карітас Тернопіль» о. Андрій Марчук.

Передав гуманітарну допомогу для малозабезпечених тернополян Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Спільно із працівниками «Карітас Тернопіль» він помолився за всіх потребуючих міста, а також тих, хто допомагає їм.

Додамо, волонтери тернопільського “Карітасу” готують благодійні обіди для одиноких і малозабезпечених людей, а також дбають про безхатьків.

Софія Романська