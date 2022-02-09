Тернопільські благодійники передали гуманітарну допомогу жителям Лановецької громади. У пакунках — дитячий одяг, взуття, іграшки. Речі роздали потребуючим сільським родинам.

Доброчинну акцію влаштував благодійний фонд “Карітас”. Як розповів житель громади Віктор Яремчук, речі роздавали в адміністративних будинках старостату.

“При дотриманні карантинних правил у нас відбулася роздача безкоштовної гуманітарної допомоги у вигляді дитячого одягу, взуття, іграшок, отриманої від Тернопільського благодійного фонду «Карітас”. Зокрема, акції проходили в селах Білозірка та Москалівка, Шушківці, Плиска при дотриманні карантинних правил. Висловлюємо велику вдячність всім працівникам, всім благодійникам за надання гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття, дитячих іграшок. Приємно усвідомлювати, що є в нашій країні люди, чиї серця, наміри та дії спрямовані на творення добра, радості, віри в краще майбутнє”.

Додамо, благодійний фонд “Карітас” реалізовує десятки різних доброчинних проектів. Завдяки ініціативі волонтерів, сотні потребуючих людей отримують допомогу.