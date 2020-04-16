Сім апаратів штучної вентиляції легень передали благодійники для лікувальних закладів Тернополя.

Шість залишаться у міській лікарні швидкої допомоги, один передадуть до лікувального закладу №3, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ТМР Василь Даньчак.

“Отримані нові апарати ШВЛ є найсучасніші і мобільні, адже дозволяють транспортувати пацієнта, не від’єднуючи його від апарату. Наразі налагоджується робота і по закупівлі іншого обладнання по наших двох госпітальних базах — а це лікарня швидкої допомоги та дитяча лікарня”. У лікарні швидкої допомоги перебуває п’ятнадцять пацієнтів, в основному це жителі районів області. У дитячій лікарні поки немає хворих на коронавірус. “Серед тернополян коронавірус підтверджено у 13-ти осіб. Це ті люди, що повернулися із-за кордону, а також і ті, що нікуди не виїжджали. Відповідно до інформації наших сімейних лікарів, на самоізоляції перебуває 536 осіб”.

Додамо, у Тернополі продовжуватиметься регулярне тестування на коронавірус медичних працівників і комунальників. Таким чином в місті планують попередити поширення коронавірусної хвороби, оскільки у багатьох людей вона може проходити безсимптомно.

Софія Романська