20 функціональних ліжок днями отримала Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня від Благодійного фонду «Світло реформації».

Такі функціональні європейські ліжка призначені для правильного і зручного процесу лікування та реабілітації маленьких пацієнтів, і є надзвичайно необхідними для лікарні.

За ініціативи міського голови Сергія Надала на базі педіатричного відділення №1 Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні у цьому році планується відкриття нового хірургічного відділення, де і будуть використані дані ліжка. Пацієнти тут проходитимуть лікування безоплатно за кошти Національної служби здоров’я України.

Зазначимо, БФ «Світло реформації» уже на вперше допомагає з придбанням необхідного медичного обладнання для міських лікувальних закладів. Окрім того, благодійники надають гуманітарну допомогу малозабезпеченим верствам населення, церквам, навчальним і соціальним закладам.