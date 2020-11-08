Майже півсотні людей відвідує благодійну їдальню у Тернополі. Серед них — безхатьки, одинокі та потребуючі люди. Вони приходять на обід тричі на тиждень.

Під час карантину відвідувачів благодійної їдальні побільшало, – розповідає керівниця благодійних проектів “Карітасу” Аліна Муц. Відтак господині змушені готувати більше їжі. “Люди, які потребують допомоги, приходять на обід до “Карітасу” тричі на тиждень: щопонеділка, середи та п’ятниці о 12.00. На благодійний обід збирається близько 50 людей.

Меню кожного разу різниться, переважно — це каша, котлета, салат з буряка, солодка булка.

Забезпечення їдальні відбувається завдяки небайдужим людям, парафіяльним спільнотам та організаціям. Також деякі благодійники надають безпосередньо продукти для обідів, це консервації, закрутки та сезонні продукти”.

Додамо, благодійна їдальня у Тернополі працює понад 26 років. Підтримати її діяльність можуть всі охочі. Це дозволить волонтерам нагодувати більшу кількість потребуючих людей.