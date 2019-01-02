Благодійники зі Швейцарії передали для хворих діток з Тернопільщини реанімобіль

02/01/2019 Розмір тексту:

Реанімобіль для обласної дитячої лікарні передали благодійники зі Швейцарії. Цінний подарунок презентували до Нового року. Відтепер буде можливість швидко транспортувати дітей з різних куточків області і надавати першу медичну допомогу.

В обласній дитячій лікарні була потреба у реанімобілі, – зазначив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Необхідність у такому транспорті загострювалася в рамках реалізації медичної реформи.

«Останнього дня 2018-го року представники благодійного фонду «Швейцарія – допомога Сходу» презентували для педіатричної бригади Тернопільської обласної дитячої лікарні реанімобіль. Його вартість – понад один мільйон гривень. Такий автомобіль вкрай необхідний у рамках реформ охорони здоров’я, що дозволить швидко та якісно перевозити діток з усіх куточків області. Автомобіль – повністю укомплектований і в робочому стані. Ми щиро вдячні за такий цінний подарунок», – зазначив Володимир Богайчук.

Відтепер сучасний реанімобіль в обласній дитячій лікарні використовуватимуть для транспортування дітей з усіх районів області.

Софія Романська