Благодійники відвідали 91-річну зв’язкову УПА з Тернополя

06/01/2019 Розмір тексту:

Волонтери тернопільського «Карітасу» перед Різдвом відвідують одиноких краян літнього віку. Такі зустрічі передбачені проектом «Домашня опіка», який реалізовують в обласному центрі вже кілька років поспіль.

Самотні люди прагнуть спілкування, – переконаний директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. Він не вперше бере участь в проекті «Домашня опіка». «Духовна підтримка є найважливішою для підопічних проекту «Домашня опіка», а особливо у часи Різдвяних свят. Тому ми і відвідуємо самотніх людей похилого віку в їхніх оселях. От днями побували у пані Теклі. Їй 1-го січня виповнилося 91 рік. Вона народилась в сім’ї, де було 18 братів і сестер та була наймолодшою. Багато випробувань випало на її долю. Була зв’язковою ОУН-УПА, за що згодом теж була арештована та вислана на Сибір, де пробула довгих 12 років. Нині пані Текля – це самотня пристаріла жінка, яка потребує спілкування та підтримки»/

Доглядають за самотніми у Тернополі і соціальні працівники з проекту «Домашня опіка». Охочих долучитися до благодійної справи просять зголошуватися.

Софія Романська