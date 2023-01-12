GGbet – одна з найпопулярніших букмекерських контор на даний момент. Майданчик закономірно привертає увагу як досвідчених, так і беттерів-початківців, яким ще належить розібратися в нюансах роботи сайту і того, як робити ставки. На такий випадок представляємо до вашої уваги короткий, але корисний посібник.

Реєстрація на сайті GGbet

Для початку потрібно пройти реєстраційну процедуру. Відповідну кнопку можна знайти у правому верхньому кутку сторінок GGbet Україна, де також поряд є кнопка для входу користувачів, що вже пройшли реєстрацію. Після натискання з’явиться форма, де необхідно вказати свій мобільний номер, E-mail, а також придумати пароль.

Після цього відразу ж буде запропоновано ознайомитися з правилами та погодитись на обробку персональних даних. Як тільки реєстраційну форму буде заповнено, на вказану електронну поштову адресу буде надіслано листа з посиланням, за яким відбудеться перехід на сайт БК та реєстраційна процедура буде завершена.

Поповнення та виведення коштів рахунку

Для поповнення рахунку передбачено багато платіжних методів. Так, наприклад, це можна зробити за допомогою банківських карток або різних систем електронних платежів (Skrill, Neteller і так далі). Внести депозит дуже просто:

Після авторизації потрібно натиснути кнопку поповнення у правому верхньому кутку. Вибрати зручний спосіб поповнення, натиснувши відповідний логотип. Вказати необхідну суму депозиту та натиснути на кнопку для оплати. Запровадити реквізити платіжної системи. Підтвердити процедуру шляхом авторизації в електронному гаманці або за допомогою SMS-повідомлення з кодом.

Процедура виведення грошових сум здійснюється через сусідню вкладку за подібним алгоритмом, але доведеться чекати на схвалення заявки для здійснення транзакції.

Як робити ставки в GGbet

Список дисциплін для ставок розміщується у лівій частині сайту. Можна вибрати конкретний вид спорту, поставивши біля нього галочку. Спочатку йдуть live-події, а потім ті, яких тільки очікуються (прематч).

Для прийому ставки потрібно вибрати відповідний варіант і підтвердити його у вікні Купон парі, який знаходиться праворуч. Тут же вказується максимальна сума ставки, тоді як мінімальний розмір можна буде дізнатися лише після введення значення. Якщо сума нижча за необхідний рівень, система автоматично вкаже мінімальний показник.

Види ставок

У GGbet можна робити найрізноманітніші ставки. Серед найбільш популярних можна відзначити: