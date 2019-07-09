У січні-червні 2019 року 135 суб’єктів господарювання Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 343 млн грн, що на 123 млн грн більше, ніж у першому кварталі 2018 року.

Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Станом на початок липня цього року відшкодовано платникам податків області з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 367 млн грн податку на додану вартість. «Своєчасно відшкодувати ПДВ вдалося за рахунок запровадження Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, адже процес повернення платникам бюджетних коштів став максимально швидким і прозорим», – акцентував очільник ДФС в області.

Разом із тим фахівці фіскальної служби виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. Так, за результатами проведених перевірок впродовж січня-червня цього року упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 1,3 млн гривень.

На початок липня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок цього податку становив 90 млн гривень. Із них 74 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, ще 16 млн грн – у процесі судового та адміністративного розгляду.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області