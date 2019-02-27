Бізнес-вумен “нагріла” державу на ремонті дороги на 100 тисяч

27/02/2019 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження стосовно місцевого підприємця, що навмисно завищила вартість робіт з поточного ремонту дороги у м. Чортків на 100 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що підприємець, уклавши у 2015 році угоди з Чортківським комбінатом комунальних підприємств з поточного ремонту дороги по вул Ст. Бандери у м. Чортків, діючи з корисливих мотивів, внесла у акти приймання. виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши їх вартість. Через незаконні дії особи, що привласнила бюджетні кошти, державі завдано збитків на суму понад 100 тис. грн. Збитки відшкодовані підозрюваною у злочині під час досудового слідства.

Завершено розслідування за ч. 2 ст. 358 КК України, (складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення) та за ч. 1 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі).