Бізнес-вумен “нагріла” державу на ремонті дороги на 100 тисяч

27/02/2019 0
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Чортківською місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження стосовно місцевого підприємця, що навмисно завищила  вартість робіт з поточного ремонту дороги у м. Чортків на 100 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що підприємець, уклавши у 2015 році угоди з Чортківським комбінатом комунальних підприємств з поточного ремонту дороги по вул  Ст. Бандери у м. Чортків, діючи з корисливих мотивів, внесла  у акти  приймання. виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши їх вартість. Через незаконні дії особи, що привласнила бюджетні кошти, державі завдано збитків на суму понад 100 тис. грн. Збитки відшкодовані підозрюваною у злочині під час досудового слідства.

Завершено розслідування за  ч. 2 ст. 358 КК України, (складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення) та за ч. 1 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, яке було ввірене особі).

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