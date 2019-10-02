Платники податків Тернопілля спрямували до Зведеного бюджету України 5 млрд 160,3 млн грн податків та зборів упродовж січня-вересня цього року.

Як повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області, порівняно з відповідним минулорічним періодом приріст склав 736,8 млн грн або на 16,7 відсотка більше.

До державної скарбниці надійшло цьогоріч 2 млрд 85,2 млн гривень. У січні-вересні 2018 року платники сплатили 1 млрд 889,7 млн грн податкових платежів. Відтак цього року надходження збільшились на 195,4 млн грн або 10,3 відсотка.

Традиційно серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість, податок на прибуток, а також акцизний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання краю сплатили 879,2 млн грн податку на додану вартість. Порівняно з січнем-вереснем 2018 року надходження цього платежу зросли на 26,9 млн гривень. Платники спрямували до бюджету також176,2 млн грн податку на прибуток. Щодо акцизного податку, то упродовж 9 місяців 2019 року суб’єкти господарювання сплатили його у сумі 27,9 млн гривень.

Доходи місцевих бюджетів у січні-вересні 2019 року склали 3 млрд 69,3 млн гривень. Це на 6,9 відсотка більше, ніж очікувалося. Відтак до місцевих скарбниць спрямували плюс 197,6 млн гривень. Порівняно з 2018 роком приріст надходжень склав 536,4 млн грн або 21,2 відсотка.