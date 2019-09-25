Попри постійні заяви про «утиски», УПЦ МП продовжує розбудовувати власні храми на Тернопільщині.

Цього літа на Шумщині, у селі Кути, де переважна більшість вірян вирішили вийти з Московського Патріархату, прихильники УПЦ МП освятили новозбудований храм в честь Святої Праведної Анни.

Як повідомили на офіційному сайті церкви Московського Патріархату в Україні, будівництво культової споруди проспонсорував одіозний бізнесмен, власник мережі автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» Андрій Біба.

За даними видання «Obozrevatel», свої статки бізнесмен сформував завдяки корупційним махінаціям з пальним, які він втілив, будучи наближеним до оточення президента-втікача Віктора Януковича. У 2017 році щодо засновника «БРСМ-Нафти» Андрія Біби було відкрито кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу. За даними ДФС, загальні втрати державного бюджету від його махінацій становили 1,6 млрд гривень. Втім, в УПЦ МП не відцурались грошей від бізнесмена, тому крім храму на його гроші вирішили звести ще й недільну школу. Тим не менш, не зважаючи на збудовану нову церкву, прихильники Московського Патріархату продовжують судитись і за стару, в яку зараз ходять більшість мешканців Кутів – вірян Православної Церкви України.