Навряд чи ви знайдете людину, яка не хотіла би піти з офісної, та й будь-якої іншої роботи по найму для того, щоб піти у вільне плавання по хвилях власного прогресу і творчості. Бажання зрозуміле і похвальне, але далеко не кожний розуміє, які кроки потрібно зробити для досягнення цієї цілі.

Якщо ви майстер – різьбяр по дереву, вишивальниця, в‘язальниця, та і будь-який інший, ви повинні розуміти, що ви володієте головною перевагою перед іншими умільцями – у вас уже є абсолютно унікальний продукт і вам не потрібно ламати голову над тим, щоб знайти нішу чи хороших постачальників товару.

Тут же майстрів хендмейду підстерігає головна проблема – навідміну від продавців масових товарів, вам необхідно шукати “свого” клієнта, так як покупці в країнах СНД ще не зовсім звикли до товарів хендмейд.

І тут є два шляхи:

Займатися своїм просуванням самостійно, заводити сайт і групи в соціальних мережах, підвищувати свою впізнаваність, вкладати сили і кошти в рекламу.

Вийти із своїми товарами на один із спеціальних майданчиків, на яких вже є безліч “теплих” і лояльних клієнтів, готових купляти речі ручної роботи.

І в того, і в іншого шляху розвитку є свої плюси та мінуси, об`єднує їх одне – необхідність отримання спеціальних знань для успішного розвитку свого бренду та бізнесу.

Ці знання автори давно вже упакували в різноманітні курси та тренінги. У великій кількості та з неймовірною вигодою їх можна отримати на сайті Складчина.

Курси по бізнесу на Складчині – як отримати знання

Проект Складчина працює за принципом спільних покупок – на сайті люди об’єднуються для того, щоб спільно отримати курси, тренінги та інші інфопродукти.

У різноманітних розділах можна отримати курси, МК, уроки та книги – Хобі та рукоділля, Бізнес, Психологія, Просування сайтів, Авто і мото та безліч інших.

Бібліотеки поповнюються кожний день, сьогодні на сайті знаходяться тисячі інфопродуктів. Окрім того, будь-який гість сайту може попросити організаторів зібрати складчину на потрібний матеріал, якщо такого немає на форумі.

Вся система працює прозоро та зрозуміло:

Потрібно зареєструватись на сайті.

Знайти в пошуку або в розділах потрібний матеріал.

Записатись в складчину.

Відправити внесок організатору.

Дочекатися викупу продукту та відкриття бібліотеки.

Скачати курс на свій пристрій.

Якщо при виконанні яких-небудь із цих кроків виникають труднощі, детально і просто робота описана в цій темі – https://www.skladchina.biz/threads/chto-ehto-za-sajt-kak-poluchit-to-chto-ja-ischu.21168/?from=220701

На цьому все! Будь-які знання тепер знаходяться на відстані пари кліків мишкою. Завдяки Складчині можна вчитися всьому, чого тільки захочеться!