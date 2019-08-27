Стали відомі подробиці загибелі військовослужбовця 35-ї бригади Морської піхоти Збройних Сил України Віталія Собка.

Уродженець села Нападівка Лановецького району Тернопільської області загинув 25 серпня. В офіційних повідомлення цей випадок кваліфікували як “небойові втрати”, повідомляє westnews.info.

Зокрема, прес-центр командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України повідомив: ” В неділю, 25 серпня в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Наразі за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка”.

Водночас Військова прокуратура Південного регіону України повідомила: “Військова прокуратура тримає на контролі хід досудового розслідування за фактом смерті військовослужбовця, що сталася 25.08.2019 у одній із військових частин морської піхоти.

За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України у кримінальному провадженні слідчим Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області 25.08.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру матросу С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Установлено, що 25.08.2019 під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув.

Наразі у кримінальному провадженні здійснено огляд місця події, допитано та проведено слідчий експеримент із підозрюваним С., тривають допити співслужбовців С. та К. Також до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовлено клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

Довідково

Санкція ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”.