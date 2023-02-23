Бійці 105 окремої бригади територіальної оборони приземлили ворожий дрон із бойовою гранатою.

Про це повідомив капітан територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа. Бійці зробили це антидроновою рушницею, яку придбали волонтери.

Антидронова рушниця вартує 15 тисяч євро. Необхідні кошти зібрали жителі краю через соціальні мережі.

«Допомогла антидронова рушниця, яку придбали волонтери та передали бійцям на передову. Ініціатива щодо такої рушниці поступила від бійців. Ми підготували пост у соцмережах, поширили його через ЗМІ та менш як за чотири доби збір закрили, адже сума необхідна для придбання рушниці була зібрана. Ціна антидронової рушниці на сьогодні складає близько 15 тисяч євро, доставили ми її з Європи за допомогою фірми яка спеціалізується на подібному типі обладнання», – зазначив Юрій Кульпа.

Тероборонівці кажуть: збили ворожий дрон на другий день після отримання рушниці.

«Вчора нам її доставили, а сьогодні маємо вже перший результат. Така зброя допомагає знешкоджувати, або відганяти ворожі дрони, які роблять розвідку і завдають шкоди скиданням гранат. Вони літають тут дуже часто, практично цілодобово. Так само і цей прилетів на нашу позицію, щоб скинути бойову гранату. Але завдяки прицільній роботі нашого оператора та помічника, дрон втратив керування та почав сідати. Зрештою завис на дереві із гранатою в режимі “скидання”. Наші хлопці дрон зняли, знешкодили боєприпас. Таким чином вдалося зберегти життя побратимам», – розповів військовослужбовець підрозділу на псевдо “Міраж”.

Додамо, у дрона налаштовано приймально-передавальний пристрій. За його допомогою апарат розуміє, де він перебуває, а також налагоджує зв’язок із пультом керування. Пульт передає команди, а дрон надсилає відео. При цьому антидронова рушниця генерує на тих самих частотах щільнішу хвилю, ніж зв’язок між дроном та пультом. Тому, коли коптер потрапляє у хвильове поле рушниці, він не може надсилати інформацію та отримувати команди. Таким чином український оператор перехоплює сигнал управління дроном і він стає некерованим для ворога.