Навчання стрільби зі стрілецької зброї та гранатометів організували на Тернопільщині.

Заняття проходять у рамках бойового злагодження підрозділів 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Більша частина особового складу бригади має чималий бойовий досвід під час участі в АТО/ООС, – розповів прес-офіцер бригади Юрій Кульпа. За його словами, сьогодні резервісти, добровольці, кадрові військові об’єдналися у національному спротиві заради захисту своєї Батьківщини та готові до найзапеклішої боротьби.

«Бійці 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ цілодобово виконують поставленні завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури області, здійснюють заходи щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, незаконними збройними формуваннями, несуть цілодобове чергування на блокпостах, чим забезпечують порядок та безпеку в регіонах Тернопільської області».

Навчання проходять на полігоні в умовах, максимально наближених до бойових.