Безробітні жителі Тернопільщини активно долучаються до “Армії відновлення” – суспільно корисних робіт, які запроваджуються державою під час воєнного стану.

За оперативними даними цьогоріч місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 172 договори, згідно з якими залучили до таких робіт майже 800 зареєстрованих безробітних. Вони упорядковували та утримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій в медзакладах, надавали допомогу сім’ям військових, плели маскувальні сітки, виконували ряд інших робіт.

Учасникам «Армії відновлення» виплачено 2,5 млн грн. зарплати.

До речі, для безробітних є ряд переваг участі у суспільно корисних роботах:

зберігається статус безробітного на весь період їх виконання;

це легальна робота (укладаються строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ);

отримують заробітну плату (не нижче мінімальної (6700 грн)),

набувають страхового стажу,

мають соціальний захист і гарантії.

Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже у разі залучення до них зареєстрованих безробітних оплата їх праці здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття.

Про організацію та проведення суспільно корисних робіт у громадах області прийнято 38 розпоряджень, якими визначаються їх види, переліки підприємств, об’єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені та терміни виконання. У переліку робіт також є: надання допомоги людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювальні роботи та ін.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil або за тел.: «гарячої лінії» – 0635765756.

Участь в «Армії відновлення» Тернопільщини – Ваш реальний внесок у Перемогу!