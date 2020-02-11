Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують невідомого чоловіка причетного до кримінального правопорушення.

Подія трапилася 22 січня, близько 22:30 в приміщенні закладу громадського харчування, що в Тернополі на проспекті Тараса Шевченка. У ході словесного конфлікту розшукуваний наніс тілесні ушкодження тернополянину, повідомляють у поліції.

Камери відеоспостереження зафіксували, що разом з дебоширом була й дівчина, яка ймовірно стала очевидцем події. Її особу також встановлюють правоохоронців.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про можливе місце перебування даних осіб, поліцейські просять телефонувати за номерами в Тернополі 27-11-70, (098)-953-91-01 або на лінію «102».