З 2013 року компанія Xiaomi тішить покупців бюджетною серією Redmi, яка стала улюбленою у багатьох.

Не винятком став і смартфон Xiaomi Redmi 9: новинка одразу привернула до себе увагу покупців. Незважаючи на те, що гаджет відносять до бюджетного сегмента, його можливості виходять далеко за ці показники. Чи може ще хтось з виробників запропонувати датчик на 4 камери та екран з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів за таку ціну?

Особливості дисплея та корпуса

За захист великого екрана відповідає скло Corning Gorilla Glass 3. Незважаючи на використання пластика в корпусі, смартфон не здається дешевим. Хвилеподібна структура матеріалу дозволяє міцно утримувати пристрій в руках.

Майже всю передню панель займає величезний 6,53-дюймовий екран. Виключення складає лише краплеподібний виріз для фронтальної камери, який майже непомітний. Рамки дисплея також мінімальні.

Якість збірки також знаходиться на хорошому рівні: кнопки на бокових гранях міцно сидять на своїх місцях. Варто пам’ятати, що корпус не захищений від пилу, а також вологи.

Камера пристрою

Як для недорогої моделі, смартфон відрізняється від інших пристроїв якісною камерою на 4 датчики:

13 МП – основна камера;

8 МП – надширококутний сенсор;

5 МП – для макрозйомки;

2 МП – для оцінки глибини поля.

Не можна сказати, що ці цифри вражають, але і їх достатньо для якісної зйомки фото та відео. За такі гроші у конкурентів неможливо зустріти надширококутний сенсор взагалі. Власник моделі може користуватися цифровим 10-кратним зумом.

Фронтальна камера має роздільну здатність 8 МП і добре підходить для сеансу відеозв’язку. Як і основний сенсор, «фронталка» може знімати відео в якості 1080р. Звичайно, не всі власники будуть задоволені якістю зйомки, але у конкурентів за таку вартість неможливо знайти навіть чогось подібного. Оперативки в 4 ГБ цілком достатньо для соціальних мереж, ігор, месенджерів. Однозначно, Xiaomi Redmi 9 можна назвати однією з найкращих бюджетних новинок минулого року.