Дохідна та видаткова частина бюджету Тернопільської міської територіального громади на 2021 рік збільшиться майже на 72 мільйони гривень. Додаткові кошти надійдуть із державного бюджету.

Відповідні зміни до головного фінансового документу внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 17 листопада.

– Збільшення дохідної та видаткової частини передбачається за рахунок субвенції державного бюджету на суму 71 мільйон 929 тисяч гривень, – розповіла Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – На реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – у сумі 5 мільйонів, які спрямовуються управлінню ЖКГ на поточний ремонт дороги М-09. Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічних розвитку окремих територій – у сумі 16 мільйонів 772 тисячі. Зокрема на капремонт під’їзних шляхів до Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги 3441718 гривень, на придбання монітора-радіометра, що вимірюватиме у приміщенні рівень небезпечних газів радону та торону для Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру – 360 тисяч гривень. На капремонт спортивного майданчика школи №25 – 700 тисяч. На реконструкцію відпочинково-рекреаційної зони у районі Дального пляжу по вулиці Чумацькій у сумі 12270282 гривень. Також надійшла субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури у сумі 50 мільйонів на будівництво багатофункціонального палацу спорту на проспекті Злуки, 3а.

Окрім цього перерозподілили бюджетні асигнування в межах одного розпорядника коштів. У результаті спрямували 1мільйон 300 тисяч гривень на придбання резервного обладнання для електропостачання Тернопільської дитячої лікарні; 356 тисяч – на реконструкцію з добудовою частини приміщень головного корпусу Тернопільської комунальної міської лікарні №2; 975 тисяч гривень на капітальний ремонт ділянки вулиці Бічної (від під’їзної дороги з вулиці Центральної до кладовища) в селі Плесківці; 700 тисяч – на виготовлення проектно-кошторисної документації для подальшого будівництва малого групового будинку у селі Чернихів. Ще 875 тисяч гривень спрямовуються КП «Тернопільбудінвестзамовник» на будівництво школи на вулиці Бригадній у «Кутківцях». Як зауважив міський голова Сергій Надал, по цьому об’єкту цього року оголосять тендерні закупівлі, а вже наступного року надійде фінансування з держбюджету і розпочнуть повноцінне будівництво.

Вказані зміни до бюджету мають також розглянути і затвердити на черговій сесії міської ради.