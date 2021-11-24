Понад три мільйони гривень субвенції з обласного бюджету надійшло до бюджету Тернопільської громади. У зв’язку із цим до головного фінансового документу ТМТГ внесли відповідні зміни під час засідання виконкому 24 листопада.

– Збільшується дохідна і видаткова частина бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 3 мільйони 878 тисяч гривень, – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – Це субвенція на виплату зарплати мистецького компоненту для школи №21 в сумі 2 мільйони 500 тисяч, на створення навчально-практичного центру в училищі ресторанного сервісу і торгівлі – 1 мільйон 327,6 тисячі гривень та субвенція для надання державної підтримки дітям з особливими потребами у сумі 50,4 тисячі.

Окрім цього, за рахунок перерозподілу коштів в межах одного розпорядника додатково виділені кошти: на виконання поточних ремонтів у Чернихівській школі, класичній гімназії та школах №19, 23 – 531 тисяча гривень; на капремонт житлового фонду – 3 мільйони 36 тисяч гривень, капремонт тротуарів – 1 мільйон, капремонт мостів – 800 тисяч гривень, капремонт і влаштування зупинок – 350 тисяч, на придбання макету центральної історичної частини міста – 170 тисяч, на поточні видатки по благоустрою – 2 мільйони 500 тисяч гривень, поповнення статутного капіталу КП «Тернопільміськсвітло» для придбання вантажного автомобіля – 700 тисяч гривень.