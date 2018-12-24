Бюджет Тернопільської громади перевищить 2,5 мільярда

24/12/2018 Розмір тексту:

Освітня та медична галузі у наступному році профінансовані на сто відсотків.

Понад два з половиною мільярди гривень становитиме дохідна частина бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2019 році. Формуватиметься бюджет, як з власних доходів, так і з міжбюджетних трансфертів. Останні передбачені у сумі 1 мільярд 31,3 мільйона гривень.

Обсяг освітньої субвенції становитиме 321,9 мільйона, медичної субвенції – 157,8 мільйона. Також заплановані додаткової дотації для здійснення переданих із державного бюджету видатків на утримання закладів освіти і охорони здоров’я у розмірі 25,7 мільйона гривень.

Бюджет громади на наступний рік затвердили на грудневій сесії міської ради.

Скільки коштів отримають освітня та медична галузі розповіла заступник міського голови Вікторія Остапчук.

– Однією із найбільших галузей громади є освітня галузь, – відзначила вона. – На її утримання планується передбачити 918,3 мільйона гривень, в тому числі 579,9 мільйона з міського бюджету та 338,4 мільйона – субвенція з державного бюджету. Із запланованих сум на заплату заплановано 663,4 мільйона, на енергоносії – 123 мільйони. Сума видатків на цю галузь у порівняні з минулим роком росла на 136,6 мільйона, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету на 88,3 мільйона. На утримання закладів охорони здоров’я планується 251,5 мільйона, в тому числі за рахунок субвенційних коштів 175,1 мільйона та коштів міського бюджету – 76,4 мільйони. З них на виплату зарплати буде спрямовано 158,3 мільйона, на оплату енергоносіїв – 28 мільйонів. На реалізацію програми «Здоров’я громади» передбачено 17,1 мільйона. За рахунок коштів бюджету розвитку на розвиток галузі, тобто на капітальні видатки спрямовано 15 мільйонів 250 тисяч. Порівняно з минулим роком видатки на охорону здоров’я зменшилися, як по субвенційних коштах, так і по коштах міського бюджету. Це пов’язано із передачею з першого жовтня 2018 року Центру первинної медичної та медико-санітарної допомоги на утримання Національній службі здоров’я України.

Голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов відзначив, що у прийнятому бюджеті соціально захищені статті у галузях освіти та охорони здоров’я вперше профінансовані стовідсотково до кінця 2019 року. Наприклад, у цьому році загальноосвітні заклади були профінансовані тільки на 9 місяців, а профтехучилища – на 6. Також, за його словами, бюджет 2019 року є бюджетом гарантії для всієї бюджетної сфери та бюджетом розвитку.

Ольга Трач

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