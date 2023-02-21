Бюджет, програми і земля: що будуть вирішувати тернопільські депутати на черговій сесії

На двадцять третю сесію зберуться депутати Тернопільської міськради третього березня. Розпорядження про скликання пленарного засідання видав міський голова Сергій Надал. Розпочнеться воно о 10.00 і пройде у режимі відеоконференції.

В орієнтовному порядку денному є два десятки проектів рішень, які стосуються різних галузей життєдіяльності міста. Найважливіші із них стосуються бюджету та галузевих програм. Так депутатам запропонують розглянути питання «Про виконання галузевих програм», «Про внесення змін до галузевих програм», «Про затвердження програм», а також «Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2022 рік» та «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 8/п21/28 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

На цій сесії депутати заслухають інформацію: про реалізацію проектів Громадського бюджету в Тернопільській міській територіальній громаді в 2022 році; про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за минулий рік; про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності. Обговорять проекти рішень «Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)», «Про приватизацію об’єкта комунальної власності», «Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2023 рік».

Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Василь Бесага озвучить проект рішення «Про затвердження містобудівної документації “Детальний план території, обмеженої вул. Збаразька, пр. Злуки, вул. Галицька (мікрорайону “Текстильна” житлового району “Канада”) в м. Тернополі”.

Після розгляду господарських питань перейдуть до «земельних». Зокрема, серед багатьох питань із цієї секції, буде йти мова про такі проекти рішень: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель м.Тернопіль (центрально-східний напрямок міста Тернополя)», «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі Тернопільської міської територіальної громади», «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності на території Тернопільської міської територіальної громади».