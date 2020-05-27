П’ятдесята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 29 травня. Як і попереднє пленарне засідання її проведуть в Українському домі «Перемога». Початок сесії о 9.00.

До орієнтовного порядку денного цієї сесії внесено більше 160 проектів рішень. Міський голова Сергій Надал запропонує депутатам внести зміни до рішення «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради та заступників міського голови». Оскільки до складу Тернопільської міської територіальної громади увійшло ще два села, то до складу виконавчого комітету пропонується ввести ще одного виконуючого обов’язки старости у селах Городище та Носівці – Руслана Кошулінського.

Заступник міського голови Вікторія Остапчук та заступник начальника ГУ ДПС у Тернопільській області доповідатимуть про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2020 року. Також є проект про внесення змін до рішення міської ради «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади». Запропоновано зменшити ставку єдиного податку для платників І та ІІ груп у зв’язку із карантином. У квітні він становитиме нуль відсотків, а у травні – 5 відсотків для платників І групи та 10 відсотків – для платників ІІ групи.

Внести зміни та доповнення запропонують до «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки». Зокрема, будуть відкориговані дані стосовно фінансування програми у 2020 році. Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимир Мединський розповість депутатам про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності у 2019 році. Він же запропонує прийняти у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади структурний лікувально-профілактичний підрозділ комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Зборівської районної ради – фельдшерський пункт села Городище, відповідно до рішення Зборівської районної ради.

До порядку денного внесено два проекти про затвердження договорів про міжбюджетний трансферт у галузі освіти на 2020 рік між Тернопільською міською радою та Підволочиською селищною радою, а також Новосільською сільською радою. Йдеться про оплату послуг, які надає комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради. Також будуть укладені договори про міжбюджетні трансферти на 2020 рік у галузі житлово-комунального господарства із семи сільськими громадами. Стосуються вони утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного санітарно-технічного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля села Малашівці Зборівського району.

Загалом в орієнтовному порядку денному 13 фінансово-господарських питань. Не виключено, що вони будуть доповнені іншими питаннями з голосу під час засідання. Після них депутати перейдуть до розгляду господарських питань, яких є півтори сотні.

Ольга Трач