Бюджет, мова і земля: які питання розглядатимуть на черговій сесії міськради

Десята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 29 жовтня в Українському домі «Перемога». В орієнтовному порядку денному – більше 400 питань, які мають розглянути депутати. 30 із них стосуються різних галузей життєдіяльності міста, решта – земельні.

Традиційно першими розглядатимуть фінансові питання. Заступник міського голови Вікторія Остапчук доповість про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року та про зміни, які необхідно внести до головного фінансового документу.

Міський голова Сергій Надал розповість про зміни, яких потребують наступні документи: Регламент міськради, Положення про постійні комісії та Положення про управління економіки, промисловості та праці.

Говоритимуть на сесії про створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу третьої лікарні. Також мають внести зміни до програми «Доступне житло на 2021 – 2024 роки».

Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Василь Бесага доповість про розроблення детального плану території, що межує із земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів за межами населеного пункту села Малашівці, а також про розроблення детального плану території в напрямку Львівської автомобільної дороги.

Запропонують депутатам затвердити «Програму сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді» і внести змін до програми «Здоров’я громади» на 2019–2021 роки». А начальник управління організаційно-виконавчої роботи Світлана Добрікова розкаже про програму підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки.

Створити новий ясла-садок №7 планують у Тернополі. Детальніше про це на сесії розповість начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк. Також вона говоритиме про затвердження техніко-економічних обґрунтувань доцільності передачі цілісних майнових комплексів п’яти тернопільських училищ.

Запропонують депутатам розглянути та затвердити ряд документів, які стосуються оренди комунального майна. Також вони заслухають інформацію про роботу Тернопільської окружної прокуратури на території Тернопільської міської територіальної громади у 2021 році. Про низку питань, які стосуються житлово-комунального господарства міста доповість начальник управління житлово-комунального-господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський.

Після цього місце доповідача на сесії займе начальник відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр. У його віданні на цьому пленарному засіданні – майже чотири сотні проектів рішень.