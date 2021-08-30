Дев’ята сесія Тернопільської міської ради відбудеться третього вересня. В орієнтовному порядку денному засідання 150 проектів рішень. Одинадцять з них стосуються різних галузей життєдіяльності міста, решта – «земельні».

Першим планують розглянути питання «Про підтримку звернення Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Про зміни, які необхідно внести до бюджету громади на 2021 рік доповість заступниця міського голови Вікторія Остапчук. Також депутатам запропонують внести зміни до Програми «Безпечна громада» на 2021-2022 роки».

На цю сесію винесено чотири проекти рішень, які стосуються детальних планів територій. Одне з них – затвердження детального плану території у мікрорайонах «Історичний центр» та «Новий Світ». Три інші – це розроблення детальних планів у житлових районах «Канада», «Східний» та «Новий світ». Також депутати розглянуть три проекти рішень «Про приватизацію об’єкта комунальної власності». У них пропонується включити в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та затвердити до приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов нежитлове приміщення на вулиці Максима Кривоноса, 14 та Пирогова, 8. Ще одне нежитлове приміщення на вулиці Лесі Українки, 25 мають включити в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та затвердити до приватизації шляхом викупу орендарем фізичною особою – підприємцем Борисом Семанишиним.

Після цього депутати перейдуть до розгляду земельних питань.