Четверта сесія Тернопільської обласної ради відбудеться 15 грудня. Розпочнеться вона о 10.00 в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради. Відповідне розпорядження підписав голова облради Михайло Головко.

На пленарному засіданні депутати мають розглянути та прийняти обласний бюджет на наступний рік. Окрім цього, на розгляд сесії винесено ще ряд питань: «Про проект програми охорони та підвищення родючості ґрунтів Тернопільської області на 2021—2023 роки»; «Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності передачі цілісного майнового комплексу державного навчального закладу «Бучацьке професійно-технічне училище» з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області»; «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до програми розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту «Тернопіль» на 2019—2021 роки». Заплановано, що депутати розглянуть й інші питання поточної роботи ради.

У зв’язку із протиепідемічними заходами відвідування сесії громадянами заборонено. До приміщення будівлі конференцзали Тернопільської обласної ради допускатимуть лише депутатів і працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, представників Тернопільської обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, запрошених осіб. Допуск представників засобів масової інформації та інших осіб буде можливим за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.