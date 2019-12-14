Надземний пішохідний міст збудуть у Тернополі на вулиці 15 Квітня.

Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології дозволили укласти договір на будівництво такого об’єкту.

Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Пішохідний міст будуватиме ПП «Креатор-Буд» за власний кошт, гроші з міського бюджету для цього не будуть використовувати.

– Прийнятим рішенням ми погоджуємо укладання договору між управлінням та ПП «Креатор-Буд» щодо виконання робіт будівництва надземного пішохідного мосту на вулиці 15 квітня без залучення бюджетних коштів, – повідомив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Там зараз перейти неможливо, терміново треба будувати перехід, щоб люди безпечно могли переходити дорогу.

Цей пішохідний міст з’єднає житловий квартал «Варшавський мікрорайон» та парк Національного відродження. Він буде неподалік продуктового магазину «АТБ-Маркет». Міський голова Сергій Надал уточнив, що залити бетонні конструкції мають, коли ще немає морозів, а при сприятливих погодних умовах продовжать будівництво.

Ольга Трач