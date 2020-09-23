У зв’язку з проведенням будівельно –монтажних робіт з влаштування надземного пішохідного мосту на вул. 15 Квітня (поблизу Збаразького кільця) у певні години 24 та 25 вересня буде призупинено рух електротранспорту та частково обмежено рух автотранспорту.

Про це повідомляють у міській раді.

Відтак, призупинять рух електротранспорту та частково обмежать рух автотранспорту на ділянці вул. 15 Квітня – від просп. Злуки до просп.С. Бандери 24 вересня з 10:00 до 13:00 год. і 25 вересня з 10:00 до 13:00 год.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. Прохання проїжджати даною ділянкою дороги у крайніх випадках, щоб уникнути заторів.