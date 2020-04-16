У Тернопільській області ролтягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 32 вибухонебезпечних предмети.

Зокрема, вилучено 11 артилерійських снарядів калібром 76 мм, які виявили місцеві жителі під час земляних робіт на території приватного домогосподарства в селі Городище Козівського району.

Ще один випадок зареєстрований у селі Криве Козівського району. В лісі поблизу залізничного переїзду сапери ДСНС вилучили 21 артилерійський снаряд калібром 75 мм. Згодом знахідки знешкодили у безпечному місці.

Крім цього, на березі ставка у селі Мозолівка Підгаєцького району виявлено артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни. Ще один снаряд знайшли в полі поблизу села Кудобинці Зборівського району під час проведення польових робіт.

Два випадки виявлення боєприпасів зафіксовано у місті Тернопіль та в селі Великий Глибочок Тернопільського району. Там знайшли 7 артилерійських снарядів калібром 76 мм.