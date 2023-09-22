Біля “Водної арени Тернопіль” будують гольф-клуб. Це територія Білецької громади. З громадою будівництво не погоджували.

Сільська рада надсилала листи до правоохоронців та екологів, щоб не допустити забудову. Про це Суспільному розповів голова громади Дмитро Малик.

На ділянку вже завезли техніку та будівельні матеріали. Ані паспорта об’єкта, ані огорожі навколо будмайданчика немає.

За словами Дмитра Малика, орендарі вирівняли ландшафт і викорчували дерева. Голова каже, сільська рада надсилала листи до правоохоронців, щоб не допустити забудову.

“Ми звертались. Це активісти були, люди до нас писали в соцмережах, в нас на сайт писали, що там йде забудова. Тоді ми звертались в екологію, в поліцію, щоб взнати, що там відбувається. Ми повинні, ми зобов’язані дати листи. Ми направили листи в екологію. В Київ в екологію. І поки немає жодних відповідей. Під час воєнного стану, ніхто там не може нічого припинити, зупинити роботи. Коли вони мають дозвіл на початок робіт і всі дозвільні документи. Екологічна служба не може там ніякого нагляду вести”.

Допис у соцмережі опублікувала жителька Білої Василина Новосад. Жінка пише: “Цікавить, яка саме гілка влади і кому віддала в розпорядок ці землі?”.

Дмитро Малик каже, Білецька сільська рада не проводила громадських слухань та не давала погоджень на будівництво.

“Ця земельна ділянка була передана ще у 2013 році розпорядженням обласної державної адміністрації. У 2014 році була підписана угода, а саме договір на оренду земельної ділянки. Вони взяли в оренду земельну ділянку 25 гектарів. У 2017 році КП “Масив” звернулося в обласну адміністрацію, щоб поділити цю земельну ділянку. Вона була поділена на 12,5 і 12,5 гектарів. У 2017 році вони віддають в оренду “Спортіндустрії” і “Індустрії Спорт +” цю земельну ділянку. Та земельна ділянка в них до 2024 року. Вони будують для себе оці роздягалки і гольф-клуб. Тоді вони зможуть викупити ту земельну ділянку без аукціону. Першочергово. Вони будуть першими в черзі, щоб викупити ці земельні ділянки”, — говорить Дмитро Малик.

Кореспонденти Суспільного запитали в обласному управлінні екології та природних ресурсів, чи проходив проєкт гольф-клубу оцінку впливу на довкілля.

“За даним об’єктом суб’єкт господарювання не реєстрував справу в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля і не дав повідомлення. Оцінка впливу на довкілля на сьогодні не розпочата”, — каже заступник начальника обласного управління екології Ігор П’ятківський.

Архітектор Олег Заліщук розповідає, для будівництва такого об’єкта потрібно проводити оцінку впливу на довкілля.

“Якби це мав бути тільки такий майданчик, саме поле 12 гектарів там з рельєфом, яке не має в собі нічого такого, яке б впливало на екологію, це питання одне. Там цілий комплекс має бути споруд. Без сумніву, якщо є ці споруди, кафе в тому числі то має бути вода, каналізація. Має бути очищування стоків. І мають бути висновки, щодо впливу на навколишнє середовище. Хто б це не робив, де б це не робив, це таке має бути. Не буде саме чисте поле, там пограли і пішли кудись. Є певні умови, які мають бути. Є певні традиції, які в Європі, в Америці і в цілому світі. І там це дуже очевидно, як воно працює. І в нас воно не може бути інакше”.

За словами Олега Заліщука, однією з умов дозволу на будівництво є встановлення інформаційного щита і обгородження тієї частини ділянки, де ведуться будівельні роботи. Це потрібно зробити під час підготовки території до будівництва, тобто до того, як завезуть техніку та будматеріали. Недотримання цієї вимоги є порушенням і може загрожувати штрафом.

У приватному підприємстві, яке є генеральним підрядником будівництва, телефоном кореспондентам Суспільного повідомили, що замовник робіт зобов’язався обгородити територію і повісити паспорт будови до кінця тижня.

Замовниками робіт є товариства з обмеженою відповідальністю “Індустрія спорту” та “Спортіндустрія +”, які орендують ділянки. За інформацією з сервісу “YouControl” уповноваженою особою обох підприємств є Іван Сопронюк. Він погодився прокоментувати ситуацію телефоном наступного тижня. Наразі чоловік розповів, що всі дозволи на будівництво у підприємств є.