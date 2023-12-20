Прокуратура звернулась до суду через намагання підприємства розпочати видобуток гіпсу поблизу села Нирків, де ростуть рідкісні рослини.

Прокурори з’ясували, що суб’єкт господарювання, який має намір видобувати корисні копалини на Нирківському родовищі гіпсів, в судовому порядку оскаржив висновок Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА, яким визначено недопустимим провадження планованої діяльності через порушення природоохоронного законодавства.

За висновком спеціалістів, видобування гіпсів на Нирківському родовищі негативно вплине на навколишнє середовище, оскільки буде здійснюватися на територіях зростання ряду видів рослин, занесених до Червоної книги України та до переліку рідкісних, занесених до Зеленої книги України.

Також надрокористування планується на території, де узгоджено створення комплексної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Солонські говди».

Відтак, з метою належного захисту інтересів держави, Спеціалізованою екологічною прокуратурою Тернопільської обласної прокуратури подано заяву про вступ у вказану справу.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду прокурора допущено до участі у справі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.