Днями на перехресті вул. Оболоня і вул. Митрополита Андрея Шептицького встановлено тимчасову кільцеву транспортну розв’язку.

Фахівці проектної організації зазначають, що тимчасово облаштоване кільце передбачає дві смуги руху транспорту в обидві сторони, в зв’язку з тим, що вул. Шептицького є магістральною. При розробці Схеми організації дорожнього руху на цій ділянці основна увага зверталася на безпеку водіїв та пішоходів.

Як розповідає начальник відділу технічного нагляду Олег Вітик, у Тернополі діє моніторингова група, яка займається питанням внесення змін в організацію дорожнього руху з метою зменшення кількості заторів у місті, «розвантаженості» вулиць від автомобілів.

«На даний час актуальність змін в організації дорожнього руху надзвичайно висока. Будівництво Гаївського шляхопроводу ускладнило рух в місті, адже весь транспорт поїхав через центр та дане перехрестя, – зазначає Олег Вітик. – Загалом у місті опрацьовано чимало пропозицій, які будуть найближчим часом реалізовані. Фахівці житлово- комунального господарства, відділу технічного нагляду та проектної організації надалі у посиленому режимі займаються розробкою нових Схем організації дорожнього руху, що покращать пропускну здатність автомобілів на найбільш завантажених вулицях міста».