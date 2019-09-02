У середмісті Тернополя під час руху загорілася маршрутка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні під час руху маршрутки на центральному ринку у Тернополі в салоні пасажири помітили дим, на що оперативно зреагував водій. Він швидко випустив усіх пасажирів і почав самотужки гасити вогонь, який виник у моторному відсіку», – розповіла пресофіцер управлінняДСНС в області Ірина Крупа.

За її словами, рятувальники, які прибули на місце події, зафіксували, що загоряння було ліквідовано.

Зараз фахівці встановлюють причини загоряння та збитки, завдані вогнем.