Ускладнений транспортний рух поблизу центрального продуктового ринку, постійні затори, проїжджа частина перетворилася у пішохідну зону, ніде припаркуватися – з такими скаргами до правоохоронців постійно звертаються тернополяни.

З метою стабілізації ситуації співробітники поліції спільно з представниками Тернопільської міської ради проводять заходи з метою розвантаження руху на даній ділянці дороги.

Поліцейські вилучають з проїжджої частини дороги великогабаритні транспортні засоби, залишені без нагляду, які ускладнюють дорожній рух. У четвер, 13 серпня, було евакуйовано три вантажівки, які були припарковані з порушеннями. Дані транспортні засоби передані на зберігання в комунальне підприємство. Подібні заходи триватимуть і надалі.

Правоохоронці звертаються до тернополян дотримуватися правил дорожнього руху, не паркувати та не здійснювати торгівлю з автомобілів у непередбачуваних для цього місцях.