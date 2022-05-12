11 травня вогнеборці Тернопільщини ліквідували 8 пожеж – паління сухої трави, сміття та очерету:

у сел. Підволочиськ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано одну житлову та дві складські будівлі;

поблизу с. Прошова Великогаївської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 3 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано три будівлі;

поблизу м. Скалат Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,08 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

у с. Великий Глибочок Білецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави та очерету на території орнітологічного заказника загальнодержавного значення «Чистилівський» на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевим населенням;

у сел. Підволочиськ Тернопільського району на вул. Тернопільській виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

у с. Щепанів Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

у сел. Козова Тернопільського району на вул. І.Франка виникла пожежа сміття на відкритій території на площі 0,01 га. Пожежу ліквідовано резервним караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

у сел. Підволочиськ Тернопільського району на вул. Тернопільській виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,03 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

“Люди, не паліть траву й сміття, і просіть сусідів це не робити. Ми маємо захистити нашу землю від ворога, а не бути його спільниками, знищуючи екосистему і тварин. Паліть ворога, а не землю!”, – вкотре звертаються до мешканців області рятувальники.