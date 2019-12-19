Автопригода трапилася у четвер, 19 грудня, в Тернопільському районі.

Як повідомляють у поліції, на дорозі Обхід м. Тернополя зіткнулися два автомобілі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Scenic, обганяючи вантажівку, не переконався в безпечності маневру і виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент трасою їхало інше авто – Jaguar S-Type. Уникнути зіткнення можливостей не було. В результаті удару Renault перекинулося, а інший транспортний засіб злетів у кювет.

В автомобілі водія, який виїхав на зустрічну, перебувала дитина. У п’ятирічної дівчинки легкі тілесні ушкодження. Отримав травми і кермувальник з іншого транспорту. У нього медики констатували травми середньої тяжкості.