Автопригоду зареєстрували правоохоронці на перехресті дороги сполученням Броди-Підкамінь-Залізці-Тернопіль та Обхід м. Тернопіль.

Там близько 16:20 водій автомобіля Audi A6 виїхав з другорядної дороги на нерегульоване перехрестя та допустив зіткнення з вантажним транспортним засобом із напівпричепом.

В результаті удару в кюветі опинилися і легківка, і вантажний автомобіль. Травми отримав пасажира Audi A6. У чоловіка закритий перелом плечової кістки.

Автопригоду внесено в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ.