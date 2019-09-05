Автопригода з потерпілими трапилася 5 вересня близько 14 години на перехресті Біла-Чистилів, що на об’їзній дорозі поблизу обласного центру. Там не розминулися вантажівка та бус.

Про ДТП поліцейським повідомили очевидці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля «Мерседес» не надав переваги у русі, в результаті зіткнувся з вантажним авто «Вольво». В аварії постраждали двоє пасажирів буса. Їх карета швидкої доправила в медзаклад.

На місці події працюють слідчі, вони встановлюють детальні обставини ДТП, повідомляють у поліції.