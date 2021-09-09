Автопригода трапилася 7 вересня на дорозі поблизу села Біла. Там зіткнулися автомобілі «Шкода» та «Нісан Х-ТРЕЙЛ» .
За попередніми даними, водій чеської іномарки не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іншим транспортним засобом. У результаті ДТП постраждали винуватець аварії та водійка «Нісану». У чоловіка 1975 року народження медики діагностували різані рани та забій голови, а у іншої постраждалої кермувальниці 1999 року народження – струс головного мозку та численні забої.
В обох учасників ДТП взято забори крові на вміст алкоголю.
Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини1 статті 286 ККУ. Поліцейські встановлюють детальні обставини автопригод.
Додати свій коментар