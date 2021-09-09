Автопригода трапилася 7 вересня на дорозі поблизу села Біла. Там зіткнулися автомобілі «Шкода» та «Нісан Х-ТРЕЙЛ» .

За попередніми даними, водій чеської іномарки не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іншим транспортним засобом. У результаті ДТП постраждали винуватець аварії та водійка «Нісану». У чоловіка 1975 року народження медики діагностували різані рани та забій голови, а у іншої постраждалої кермувальниці 1999 року народження – струс головного мозку та численні забої.

В обох учасників ДТП взято забори крові на вміст алкоголю.

Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно частини1 статті 286 ККУ. Поліцейські встановлюють детальні обставини автопригод.