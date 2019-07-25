В дитячу лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, закритим переломом плеча, забоями та іншими ушкодженнями госпіталізували дванадцятирічного хлопчика.

Як повідомляють у поліції, школяр 24 липня у селі Біла Тернопільського району потрапив під колеса автомобіля.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Chrysler при виїзді з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпеці дорожнього руху і збила неповнолітнього, який перетинав на велосипеді проїжджу частину.

Жінка одразу завезла потерпілого додому і вже родичі викликали швидку допомогу та поліцію.