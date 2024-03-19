Про аварію в селі Почапинці на лінію “102” повідомила водійка автомобіля Skoda Fabia. Жінка сказала, що керувала авто та не впоралася з керуванням.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що кермувальниця не дотрималась безпечної швидкості руху та не впоралася із керуванням. Як наслідок – автомобіль з’їхав на узбіччя та врізався у електроопору.

У результаті удару травми отримала восьмирічна дитина. Її доправили до лікарні. У водійки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.