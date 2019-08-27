24 серпня, близько 14 години на автодорозі М 19 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, в населеному пункті Смиківці не розминулося два транспортних засоби.

За попередньою інформацією, водій іномарки «Mercedes Benz», 1977 року народження рухаючись з Підволочиська в напрямку Тернополя не переконався в безпечності маневру, здійснюючи перестроювання, допустив зіткнення з попутним авто.

Внаслідок ДТП пасажири «Део Сенс» отримали численні тілесні ушкодження. Медики діагностували в 35-річної потерпілої струс головного мозку, забійну рану чола, закриту травму хребта, а у 57-річного краянина скальповану рану чола.

У водіїв автопригоди відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 ККУ.