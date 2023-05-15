Три автопригоди з потерпілими зареєстрували слідчі Тернопільщини на дорогах області впродовж минулих вихідних, 13-14 травня.

Не впорався керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся водій мотоцикла Geon CR6s. Аварія трапилася 13 травня близько 19:45 в одному із сіл Монастириської територіальної громади.

28-річного потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася того ж вечора в селі Смиківці За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW близько 22:07 збив пішохода, 1978 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

Чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Госпіталізували до лікарні з забоями та тілесними ушкодженнями ще одного перехожого. 77-річний тернополянин потрапив під колеса автомобіля Mercedes 14 травня о 9:50 на вулиці Тарнавського, переходячи дорогу на пішохідному переході.

Усі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 ККУ.